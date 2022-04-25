Импотенция и снижение фертильности: какая еда опасна для мужчин

Рацион влияет на функционирование всего организма мужчины, в том числе на эректильную функцию и качество спермы. Какие продукты питания снижают выработку тестостерона и соответственно повышают риск импотенции? Об этом «Газете.Ru» рассказали эндокринолог, диетолог, специалист клиники К+31 Запад Мария Бакутина и врач уролог-андролог сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник» Гусейин Садыков.

Поваренная соль

Соль должна присутствовать в рационе человека – она выполняет важные функции в организме, например, регулирует циркуляцию жидкостей. Однако эндокринолог Мария Бакутина предостерегает:

«В избыточном количестве соль угнетает синтез тестостерона и сперматозоидов. А натрий повышает давление, снижает эластичность сосудистых стенок, нарушается кровоток. Без вреда для выработки тестостерона можно употреблять до 5-7 г соли в сутки, с учетом того, что она входит практически во все продукты в составе ежедневного рациона».

Продукты с лакрицей

Мужчинам следует ограничить употребление продуктов, в состав которых входит лакрица, изготавливаемая из корневища солодки. Например, к ним относятся популярные финские лакричные конфеты. Также лакрицу иногда добавляют в выпечку, мороженое, ликеры.

«Корень солодки (лакрица) снижает уровень тестостерона путем блокирования фермента, который отвечает за трансформацию андростендиона в тестостерон», – сообщает эндокринолог.

Фастфуд

Уролог-андролог Гусейин Садыков отмечает, что злоупотребление углеводами и жирами (в первую очередь это фастфуд, где используется майонез) влечет за собой ожирение и гиперхолестеринемию (повышение холестерина в крови), а это приводит к:

• атеросклерозу;

• нормогонадотропному гипогонадизму (состояние, которое характеризуется снижением продукции тестостерона);

• гиперпролактинемии (повышенному уровню гормона пролактина);

• повышению в крови уровня эстрогенов (женских гормонов).

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В результате происходит дисбаланс андрогенов и эстрогенов, что может привести к ожирению и импотенции.

«Доказано, что после употребления фастфуда уровень тестостерона в течение часа падает на 25% и остается сниженным еще на протяжении 4 часов», – предупреждает доктор Бакутина.

Пиво

Как говорит эндокринолог Мария Владимировна, при регулярном злоупотреблении любым алкоголем нарушается выработка мужских гормонов. Страдают не только яички, но и печень, которая играет важную роль в балансе эндокринной системы. Эксперт уточняет, с чем мужчинам следует быть особенно осторожными:

«Из алкогольных напитков самым вредным для тестостерона является пиво, которое содержит фитоэстрогены. Они провоцируют увеличение жировой ткани на животе (абдоминальное ожирение), уменьшают выработку собственных гормонов и снижают либидо».

Речь идет не только о проблемах в сексуальной жизни, но и об ударе по репродуктивному здоровью мужчины. Гусейин Садыков подчеркивает, что фитогормоны, содержащиеся в пиве, сходны по своему строению с женскими эстрогенами. Из-за этого в организме нарушается соотношение мужских и женских половых гормонов.

«Гормональный дисбаланс и гиперхолестеринемия – это основные факторы, по вине которых не только снижается эректильная функция, но и ухудшается качество спермы», – предупреждает будущих отцов уролог-андролог.

Бобовые

Аналоги женских половых гормонов – фитоэстрогены – содержатся не только в пиве, но и в бобовых (например, соя). Однако Мария Бакутина спешит успокоить: «Употребление таких продуктов в малых количествах – безвредно».

Однако от ежедневного употребления больших порций точно стоит отказаться.

Сладости

Эндокринолог объясняет, почему злоупотребление сахаром, кондитерской выпечкой, сладкими газированными напитками, соками может привести к импотенции: «При их употреблении начинает активно выделяться гормон инсулин, который конкурирует с тестостероном за рецепторы. Если в крови поддерживается высокий уровень сахара, тестостерон будет «ждать», пока отработает инсулин. Злоупотребление быстрыми углеводами провоцирует ожирение, а жировая ткань трансформирует тестостерон в эстроген – женский половой гормон. Злоупотребление выпечкой провоцирует ожирение и, как следствие, снижение уровня тестостерона и ухудшение потенции».

Бананы и виноград

Несмотря на то, что фрукты и ягоды необходимы организму, уролог-андролог Садыков не советует мужчинам, склонным к лишнему весу, употреблять в пищу некоторые из них:

«Исключить или значительно ограничить следует бананы и виноград, которые считаются высококалорийными продуктами».

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Льняное и кукурузное масло

Льняное и кукурузное масла снижают выработку тестостерона, обращает внимание Бакутина. И добавляет, что полезными для мужчин станут ореховое, оливковое и кунжутное масло.

Копчености и консервы

Эндокринолог-диетолог предупреждает и об опасности копченых и консервированных продуктов. Так, при приготовлении первых используются коптильные жидкости, содержащие токсические вещества – они проникают в ткани яичек и нарушают процесс синтеза тестостерона.

«Самые вредные консервы – обжаренные. Они действительно содержат вещества (в частности, бензапирен), которые могут пагубно действовать на функцию яичек» – отмечает Бакутина.

Мясо животных, которые были выращены на гормонах и антибиотиках

Мария Бакутина предупреждает: «При регулярном употреблении в пищу такого мяса может возникнуть дисбаланс эндокринной системы: снижение уровня тестостерона, феминизация, которая проявляется увеличением грудных желез, абдоминальным ожирением, снижением уровня тестостерона и потенции».