Рождественский пост 2024–2025: когда начнется и какие ограничения нужно соблюдать Когда начинается и заканчивается рождественский пост в 2024–2025 годах

Рождественский пост — это важный период для православных христиан, который предшествует празднованию Рождества. Традиции и правила, которые принято соблюдать в пост, помогают верующим подготовиться к празднику. Когда начинается и заканчивается Рождественский пост в 2024–2025 годах, какова его история и значение, что можно и нельзя делать в этот период — в материале «Газеты.Ru».

Когда начинается и какого числа заканчивается пост

Рождественский пост в 2024–2025 годах начнется 28 ноября 2024 года и завершится 6 января 2025 года — в канун Рождества Христова. Даты поста не плавающие, от года к году они не меняются.

40 дней длится Рождественский пост

В разных православных церквях могут быть расхождения в датах. Например, верующие Армянской православной церкви говеют лишь неделю.

Рождественский пост в католицизме — Адвент В католичестве даты Рождественского поста сильно отличаются от православного календаря. Период подготовки к Рождеству длится четыре недели и называется Адвент. В 2024 году он начнется 1 декабря и продлится до 24 декабря. Основная цель этого времени в католицизме, как и в православии, — духовное очищение и перед празднованием пришествия Христа в мир.



Католические традиции менее строгие по сравнению с православным Рождественским постом, они не так сильно связаны с ограничениями в еде. В этот период верующие стараются отказываться от определенных привычек и делать только добрые дела.



Адвент завершается в рождественский сочельник, 24 декабря. Рождество, которое отмечают 25-го, считается самым важным праздником для верующих-католиков.



Суть и смысл поста

Рождественский пост — это время, когда верующие христиане готовятся к одному из важнейших событий церковного календаря. Это время очищения, покаяния и подготовки к празднику Рождества Христова.

Пост — это не только и не столько ограничение в еде, но и возможность сосредоточиться на молитве, добрых делах и покаянии.

В суете современного мира период Рождественского поста призван вернуть верующих к размышлениям о духовных ценностях, таких как доброта, милосердие и терпимость. Он служит напоминанием о том, что человек — не только тело, но и душа. Отказ от излишеств и сосредоточение на духовных практиках помогают по-настоящему понять глубину христианской веры и подготовить сердце к празднованию Рождества.

Рождество в православной церкви считается вторым по значимости праздником после Пасхи, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» священник, писатель, иерей Андрей Лоргус (отец Андрей). По его словам, исторически Рождество — это еще праздник первенства. То есть, сначала было Рождество, а затем вся история Иисуса Христа. Поэтому подготовка в виде поста к большому религиозному празднику очень важна для верующих христиан.

История Рождественского поста

История Рождественского поста уходит корнями в раннее христианство, подчеркнул иерей. Его установление связано с практикой покаяния для достойной встречи Рождества. Первые упоминания о посте относятся к IV веку, когда христиане начали практиковать временные ограничения в пище, чтобы подготавливаться к празднику.

О Рождественском посте нет упоминания в Евангелие или в апостольских посланиях, обратил внимание священник в храме Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко (отец Николай).

«Вероятно, Рождественский пост появился тогда же, когда был установлен праздник Рождества Христова. Это же событие начали отмечать очень давно — еще до того, как христианство стало официальной религией во многих странах», — рассказал священник.

С течением веков церковные отцы определили правила поста, которые помогли верующим не только в духовной подготовке, но и в физическом очищении. Поначалу пост длился всего семь дней, однако в 1166 году патриарх Константинопольский Лука Хризоверг и византийский император Мануил I Комнин провели собор, на котором было предписано увеличить срок до 40 дней.

На Руси поститься 40 дней начали не сразу. Решение увеличить продолжительность предписывают князю Андрею Боголюбскому (1111–1174 годы), который правил на Руси с 1157 по 1174 год. С тех пор Рождественский пост стал важной частью русской православной традиции.

close Wikimedia Commons

«Рождественский пост очень древний. Сорокадневный пост установили в средние века, и он очень был похож на Великий пост — имел такую же структуру, отмечали пост песнопениями, был похожий состав церковных служб. Сегодня еще остались в Рождественском посте кое-какие средневековые черты и схожесть с Великим постом, однако песнопения и традиции говения немного изменились», — рассказал отец Андрей.

В первые годы Рождественского поста русский народ называл его по-другому — Филипповым. Это связано с тем, что последний день перед началом поста, называемый заговеньем, приходится на 27 ноября, когда церковь отмечает память апостола Филиппа. Именно от этого события и произошло народное название — Филипповки.

Важной вехой в истории поста стало его распространение во всех христианских конфессиях, однако строгость и правила могут варьироваться. Некоторые церкви следуют более мягким рекомендациям, позволяющим делать пост менее строгим и доступным для разных категорий верующих.

Что можно и нельзя делать в период поста

Что можно и нужно делать:

Молиться и размышлять. Посвятите время молитве, чтению священных текстов и размышлениям о жизни и вере. Это поможет не только духовно подготавливаться, но и настраиваться на пост.

Участвовать в церковных службах. Посещение службы и участие в таинствах может углубить ваш опыт поста и сделать его более значимым. Также священник Николай Савченко обратил внимание, что в последнюю неделю поста церкви начинают проводить специальные рождественские песнопения, которые желательно посетить каждому верующему.

Соблюдать ограничения в еде. В Рождественский пост следует отказаться от животной пищи (мяса, молока, яиц и т.д.). Послабления допускаются по праздникам, которые выпадают на период поста среди них — Введение во храм Пресвятой Богородицы , и в выходные — разрешается есть рыбу (кроме последней, самой строгой недели говения).

Помогать другим. Занятия благотворительностью и помощь нуждающимся будут способствовать укреплению внутреннего духа и сделают пост более значимым.

Что нельзя делать:

Пренебрегать правилами поста. Старайтесь соблюдать традиции и рекомендации церкви. Пост должен быть духовным опытом, а не просто временным ограничением в пище.

Избегать уныния и разочарования. Если вам сложно соблюдать пост или случается срыв, не следует паниковать. Всегда можно обратиться к Богу с просьбой о помощи и смирении.

Злословить. Воздерживайтесь от негативных разговоров, клеветы и сплетен. Стремитесь к добрым и конструктивным беседам.

Ссориться. Пост — время примирения. Постарайтесь не конфликтовать и разрешать разногласия мирным путем.

Устраивать шумные гулянья. Избегайте излишнего увлечения мирскими удовольствиями, такими как вечеринки, шумные гулянья и другие развлекательные мероприятия.

«В пост очень важно поменьше развлекаться. По возможности именно в этот период постарайтесь отучать себя от каких-либо развлечений и быть более серьезным», — обратил внимание отец Николай.

close Виталий Белоусов/РИА Новости

Можно ли играть свадьбы в Рождественский пост?

Согласно православной традиции, проводить свадьбы и другие торжественные мероприятия в период Рождественского поста не рекомендуются. Пост предполагает сосредоточение на духовной жизни, покаянии и молитвах, что может конфликтовать с праздничными мероприятиями.

Однако после поста священнослужители могут позволить совершение свадеб даже в Рождество. Важно заранее обсудить дату свадьбы со священником и следовать его рекомендациям.

Народные приметы и поверья в Рождественский пост

В народной культуре Рождественский пост окружен множеством примет и поверий, которые передавались из поколения в поколение.

Не рекомендуется заниматься серьезными делами в первые дни поста. Считается, что это может привлечь неудачи и препятствия.

Согласно поверьям, сны, увиденные в период Рождественского поста, могут быть пророческими и предсказывать важные события в жизни человека.

Накануне Рождества принято загадывать желания и просить о помощи. Считается, что в этот день молитвы с большей вероятностью будут услышаны.

Особая сила придается благословениям и молитвам на Рождество. Если вы хотите изменить свою жизнь, завершить все «незаконченные дела» в старом году, необходимо поститься и просить Бога о помощи.

Также существовало поверье, что в дни поста ни в коем случае нельзя ссориться. Иначе весь следующий год пройдет в распрях и раздорах.