В сети раскрыли имя девочки, которую называют дочерью борца и артиста Торнике Квитатиани. Подробностями жизни ее матери, предпринимательницы Элины Заостровской, поделилось издание «СтарХит».

Как утверждает издание, девочка родилась в апреле 2020 года в США и может быть дочерью артиста. Ее назвали Элиана-Айлин, фамилию и отчество ребенку дали мамины.

В соцсетях женщина утверждает, что родные отца ребенка убеждали ее сделать аборт на 16-й неделе беременности. Кроме того, она заявила, что не получает алиментов на дочь.

«СтарХит» уточняет, что шестилетняя девочка живет с матерью в США и учится в американской школе, где обучение стоит более 4 млн рублей. При этом она часто бывает в России, свободно говорит на русском и английском, а также регулярно посещает с Заостровской концерты Сергея Лазарева, Татьяны Булановой, «Любэ».

Сейчас Заостровская в браке, ее муж воспитывает Элиану как родную дочь.

Сам Торнике Квитатиани ни роман с Заостровской, ни наличие у себя внебрачной дочери не подтверждал. В сентябре он женился на 21-летней студентке МГИМО.

Ранее ставшая матерью в 46 лет Цымбалюк-Романовская появилась на публике с подросшей дочерью.