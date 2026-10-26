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Культура

Умер арестованный за госизмену художник-постановщик «Ликвидации»

Художник-постановщик сериала «Ликвидация» Кондратов умер после госпитализации
Централ Партнершип

В Москве скончался художник-постановщик сериала «Ликвидация» Александр Кондратов, арестованный в рамках уголовного дела о госизмене. Об этом в беседе с ТАСС сообщила его адвокат Наталья Тихонова.

Кондратову было 52 года.

«На данном этапе ни причины смерти, ни точных обстоятельств — неизвестно», — уточнила она, отказавшись от дальнейших комментариев.

В ОНК Москвы агентству рассказали, что у Кондратова в СИЗО возникли проблемы с сердцем. Мужчину вывезли из СИЗО в Боткинскую больницу, где он скончался, добавили общественники.

В России мужчина работал художником-постановщиком: на его счету более десятка проектов. За один из них — сериал «Ликвидация» 2007 года — Кондратов получил премии «Золотой орел» и ТЭФИ. Был женат на художнице-постановщице Татьяне Лаптевой-Кондратовой, которая вместе с ним работала над «Ликвидацией» и другими проектами.

С 2012 года Кондратов жил в Киеве и вернулся в Россию в мае, чтобы поменять загранпаспорт. Его задержали на погранконтроле во Внуково, а спустя два дня арестовали за мелкое хулиганство. С тех пор Кондратова неоднократно арестовывали по административным делам до возбуждения уже уголовного дела по тяжкому составу преступления.

В очередной раз Кондратова арестовали в начале сентября. По данным «Фонтанки», причиной возбуждения уголовного дела стали шесть публикаций, однако о чем именно идет речь — неизвестно.

Ранее обвиняемого в убийстве криптобизнесмена Новака в ОАЭ объявили умершим в СИЗО.

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