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Культура

«Ребенку ничего не угрожает»: раскрыто состояние беременной Кравец после госпитализации

Пиар-директор беременной Алены Кравец Николаев сообщил о ее выписке из больницы
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Пиар-директор Алены Кравец Максим Николаев сообщил «Газете.Ru» о ее выписке из больницы. По словам представителя артистки, она уже должна быть дома.

Николаев отметил, что состояние беременной Кравец удалось нормализовать. Несколько дней она пробыла в больнице под присмотром врачей.

«Все нормально. Врачи сделали свое дело. Все хорошо. Какое-то обострение у нее там было на фоне беременности. Ребенку ничего не угрожает, Алене тоже. Ее должны были уже выписать. Она уже дома, по идее. Сегодня я с ней не связывался, но, слава Богу, все хорошо», — рассказал представитель Кравец.

Об экстренной госпитализации певицы стало известно 23 октября. Она должна была приехать на мероприятие в Москве, но оказалась в больнице с острыми болями. Что было причиной недомогания, неизвестно.

Кравец рассекретила беременность в начале октября. Артистка давно мечтала о ребенке и теперь тщательно следит за своим здоровьем. У певицы уже был опыт материнства с приемной дочерью Даниэллой. Кравец не смогла поладить с ней и в итоге отказалась от родительства.

В рамках программы «Пусть говорят» Даниэлла обвиняла артистку в плохом обращении, а Кравец в ответ рассказывала о плохом поведении приемной дочери. Во время одной из программ конфликт обострился, и мать ударила по лицу своего ребенка. На данный момент Даниэлла не общается с бывшей родительницей. В беседе с «Газетой.Ru» она также отказалась комментировать новости о ее беременности.

Ранее Дана Борисова высказалась о материнстве Кравец. «Бездушная и помешанная на внешности», – заявила она.

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