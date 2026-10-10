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Культура

Бывший муж Анастасии Волочковой мог попасть в реанимацию

Mash: бизнесмена Вдовина госпитализировали с сердечным приступом
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Экс-супруга балерины Анастасии Волочковой госпитализировали с сердечным приступом в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По информации канала, Вдовин попал в реанимацию в тяжелом состоянии — с острой фибрилляцией предсердий. Из-за нарушения сердечного ритма бывшего мужа артистки сразу направили в отделение реанимации и интенсивной терапии.

На следующий день после улучшения состояния Вдовина перевели в обычную палату, утверждает источник. Mash уточняет, что состояние мужчины до сих пор оценивается как тяжелое, он находится под круглосуточным наблюдением.

Представители Вдовина не комментировали эти сообщения.

Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин поженились в 2007, а расстались в 2009 году. В браке родилась дочь Ариадна. В 14 лет она переехала от матери к Вдовину и его жене — телеведущей Елене Николаевой.

Ранее Волочкова сделала шпагат на мотоцикле, назвав это воспоминанием о первом свидании с Джимом Керри.

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