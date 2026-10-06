Paramount приобрела Warner Bros.

Paramount завершила сделку по приобретению Warner Bros., позволив главе Paramount Skydance Corporation Дэвиду Эллисону получить контроль над обширной медиа-империей, которая контролирует многие из самых ценных объектов Голливуда. Об этом сообщила газета The New York Times.

Сделка немедленно выводит объединенную компанию, которая теперь называется Skydance, на первое место среди конкурентов, таких как Netflix и YouTube, уступая только таким гигантам, как Disney и Amazon.

«Сегодня исторический день не только для Skydance, но и для всей нашей индустрии. Мы очень рады приступить к работе», — сказал Эллисон в своем заявлении.

Новая компания досталась ему с большим трудом. Эллисон отвоевал Warner Bros. Discovery у конкурирующей компании Netflix после многомесячных торгов, в ходе которых он сделал девять предложений о покупке. Слияние произошло вопреки возражениям коалиции генеральных прокуроров штатов, которые подали в суд, чтобы заблокировать сделку на основании антимонопольного законодательства.

В итоге стороны пришли к соглашению после того, как генеральные прокуроры добились ряда уступок, в том числе создания редакционного совета для защиты независимости CNN и обещания Эллисона потратить дополнительно $1,5 млрд на производство фильмов в течение следующих пяти лет.

Сотни инсайдеров заявили, что сделка приведет к резкому усилению влияния корпораций, что повлечет за собой сокращение рабочих мест и дальнейшую стагнацию в Голливуде. Компания Skydance утверждает, что слияние необходимо для создания противовеса крупным технологическим компаниям.

Ранее сообщалось, что Илон Маск может стать инвестором Paramount.