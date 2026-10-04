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Культура

Айза сделала пластику лица после поражения в шоу

Блогерша Айза сделала подтяжку лица
Telegram-канал «AIZA-LILUNA»

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что отправилась на подтяжку лица после поражения в шоу «Выживалити».

Айза поделилась фото «до» и «после» пластики. Она также поделилась впечатлениями от участия в шоу и призналась, почему ушла с проекта.

«Я ушла так быстро, потому что понимала, что каждый достоин быть в этом шоу, а я слишком слаба для таких приключений. Занимать чужое место я не хотела, хотя эта первая серия по праву принадлежит мне. Мне жаль, что Олежа Верещагин не дошел до лагеря. Какие бы не были у нас с ним отношения, я плакала на том берегу из-за страха за него…» — поделилась знаменитость.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Знаменитость также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

В мае 2026 года Айза сделала подтяжку лица в Сеуле. Операция обошлась ей в 900 тысяч рублей.

Ранее Айза рассказала о своем желании сепарироваться вместе с сыном.

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