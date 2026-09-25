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Культура

В Уфе решают судьбу мурала с Земфирой

Властям Уфы поручили разобраться с портретом Земфиры на стене здания
Моя Башкирия/VK

Власти Башкирии рекомендовали администрации Уфы проработать вопрос о мурале с изображением певицы Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) на стене панельного дома. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на главу общественного движения «Зов народа» Сергея Зайцева.

Общественники считают, что в текущих условиях размещение на видном месте портрета артистки, известной своей антироссийской позицией, может задевать чувства горожан. В качестве альтернативы Зайцев и его единомышленники предложили изобразить на стене героя России или другого патриота.

Чиновники подчеркивают, что любые изменения фасада возможны только с согласия жильцов. По закону для этого нужно одобрение не менее двух третей владельцев квартир, выраженное на общем собрании.

В районной администрации заявили, что пока от жителей дома на улице Адмирала Ушакова жалоб на мурал не поступало.

Летом 2021 года художник Олег Кайбышев украсил стену панельного дома № 64 на улице Адмирала Ушакова муралом с певицей Земфирой. На картине он изобразил гитару и портрет артистки, поскольку именно там она провела свое детство.

Ранее в Уфе призывали стереть портрет Земфиры с дома.

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