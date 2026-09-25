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Культура

Глуховский о жизни в эмиграции: «Невозможно полностью уехать из России никогда»

Писатель Глуховский заявил, что не потерял связь с Россией в эмиграции
Global Look Press

Писатель Дмитрий Глуховский (признан в РФ иноагентом) в выпуске YouTube-канала Breakfast Show ответил на упреки читателей, которые считают, что уехавшие авторы не могут достоверно писать о происходящем в России.

По словам писателя, нынешняя волна эмиграции, в отличие от предыдущих, не изолирована информационно. Он ежедневно общается с друзьями и родственниками, живущими в стране, и получает от них «человеческую», а не газетную информацию.

«Разумеется, невозможно полностью уехать из России никогда. Она все время с нами — в размышлениях, во снах, в сомнениях, в тревогах, в надеждах. Все это остается с тобой», — добавил Глуховский.

Также писатель отметил, что считает важным фиксировать происходящее в стране в художественной форме. По его мнению, роль художественного нарратива заключается в том, чтобы дополнять работу прессы — и независимой, и оставшейся в России, и эмигрантской.

Глуховский покинул Россию после начала военной операции на Украине. У него есть гражданство РФ, Израиля, а также виды на жительство в Германии и Испании.

Писатель известен как автор бестселлера «Метро 2033» и других популярных романов, таких как «Сумерки», «Метро 2034», «Сказки о Родине», «Futu.re» и «Текст».

Ранее сообщалось, что Достоевский оказался одним из самых читаемых писателей в Греции.

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