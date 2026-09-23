Бледанс о своем новом возлюбленном: «Он мой учитель»

Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс поделилась, что обрела счастье в личной жизни. Об этом она рассказала Общественной Службе Новостей.

Бледанс состоит в отношениях с таинственным мужчиной, личность которого она предпочитает скрывать от публики.

При этом, по словам телеведущей, она впервые за много лет обрела настоящее счастье.

«После трех браков и моих глупых ошибок — демонстрировать личную жизнь напоказ, — я впервые осознала, что нужно свое счастье держать в тайне. Новый избранник для меня наставник, он мой учитель», — раскрыла знаменитость.

Также Бледанс добавила, что возлюбленный очень заботлив по отношению к ней и «учит ее жить».

У Эвелины Бледанс двое детей. Первенца Николая телеведущая родила 5 июля 1994 года от израильского бизнесмена по имени Дмитрий. В 2012 году старший сын актрисы улетел на родину своего отца, где по-прежнему и живет. Знаменитость признавалась, что давно мечтает о внуках, но сын пока не задумывается о семье. Бледанс также была замужем за продюсером Александром Семиным. 1 апреля 2012-го у пары родился мальчик Семен с синдромом Дауна. В 2017 году супруги развелись.

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