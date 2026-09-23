Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Госдуму — 2026Проблемы с бензином в РоссииНападения медведей в России
Культура

Бледанс о своем новом возлюбленном: «Он мой учитель»

Телеведущая Бледанс призналась, что состоит в счастливых отношениях
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс поделилась, что обрела счастье в личной жизни. Об этом она рассказала Общественной Службе Новостей.

Бледанс состоит в отношениях с таинственным мужчиной, личность которого она предпочитает скрывать от публики.

При этом, по словам телеведущей, она впервые за много лет обрела настоящее счастье.

«После трех браков и моих глупых ошибок — демонстрировать личную жизнь напоказ, — я впервые осознала, что нужно свое счастье держать в тайне. Новый избранник для меня наставник, он мой учитель», — раскрыла знаменитость.

Также Бледанс добавила, что возлюбленный очень заботлив по отношению к ней и «учит ее жить».

У Эвелины Бледанс двое детей. Первенца Николая телеведущая родила 5 июля 1994 года от израильского бизнесмена по имени Дмитрий. В 2012 году старший сын актрисы улетел на родину своего отца, где по-прежнему и живет. Знаменитость признавалась, что давно мечтает о внуках, но сын пока не задумывается о семье. Бледанс также была замужем за продюсером Александром Семиным. 1 апреля 2012-го у пары родился мальчик Семен с синдромом Дауна. В 2017 году супруги развелись.

Ранее Бледанс раскрыла, в каких странах предпочитает отдыхать.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!