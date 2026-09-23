Трагедию с Хайден Панеттьери официально признали несчастным случаем

Причиной трагедии с актрисой Хайден Панеттьери стало токсическое воздействие ряда веществ, в их числе фентанил, 4‑ANPP, алпразолам, метокарбамол и кветиапин. Об этом сообщает издание Variety.

По результатам судмедэкспертизы, трагедия признана несчастным случаем: признаков травм или криминала не обнаружено.

Хайден Панеттьери не стало 16 августа в Гринвилле (Южная Каролина). Около 13:51 в службу 911 поступил звонок об остановке сердца. Спасатели оперативно прибыли на место и начали реанимационные мероприятия, но спасти актрису не удалось. Экстренные службы вызвал знакомый артистки.

Широкому зрителю Панеттьери запомнилась по роли Клэр Беннет в сериале «Герои» и Джульетты Барнс в музыкальной драме «Нэшвилл». Она также сыграла Кирби в фильмах «Крик 4» и «Крик 6», снималась в картинах «Вспомни титанов», «Принцесса льда» и «Добейся успеха 3: Все или ничего». За работу в «Нэшвилле» актриса дважды номинировалась на «Золотой глобус».

Хайден открыто говорила о проблемах с зависимостями. В 2016 году она временно ушла из кино, а в 2023 году вернулась на экраны с «Криком 6». В мае 2026 года артистка выпустила мемуары «This Is Me: A Reckoning», где честно рассказала о борьбе с вредными привычками и о том, каково это — расти в Голливуде.

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