«Черный плащ» вернется на экраны спустя 35 лет

Мультфильм «Черный плащ» получил перезапуск спустя 35 лет. Об этом сообщили представители Disney в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Disney поделились первыми кадрами с Черным плащом. Стало известно, что главного героя озвучит звезда «Звездных войн» Марк Хэмилл. Актер Сет Роген даст голос Зигзагу МакКряку, а Лиззи Каплан – Гусене.

В проекте также примут участие Лилимар; Дэн Стивенс; Тиффани Шепис; Кэтрин Ньютон; Тео Брионес; Тайлер Дин Флорес; Кэти Рич и Нат Факсон.

«Ну-ка, от винта! «Черный плащ» вернется в совершенно новом анимационном сериале на Disney+», — отметили представители студии.

«Такие дела, ребята», — прокомментировал актер Джим Каммингс, озвучивший Черного плаща в оригинале.

Впервые намеки на возвращение «Черного плаща» появились в перезапуске «Утиных историй», который вышел в 2017 году. Там он появляется в качестве камео. В проекте оригинального «Черного плаща» Джима Старлинга заменяет на новое поколение. Новым «Плащом» становится молодой каскадер и фанат Старлинга Дрейк Мэллард.

Впервые «Черный плащ» показали в 1991 году. Всего было выпущено 91 эпизод в рамках 3 сезонов.

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