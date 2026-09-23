Певица Анна Семенович раскрыла подробности предложения руки и сердца от возлюбленного, бизнесмена Дениса Шреера. Об этом она рассказала в беседе с kp.ru.

По словам Семенович, она догадывалась, что со временем возлюбленный сделает ей предложение. Однако в итоге само это событие отличалось от представлений певицы.

Артистка поделилась, что все произошло дома на кухне. В момент, когда Шреер неожиданно подошел к Семенович, пара готовилась выходить на одно из мероприятий.

«У меня к тебе есть только один, последний вопрос. Будешь моей женой?» — спросил бизнесмен, открыв коробку с кольцом.

При этом певица изначально подумала, что это розыгрыш. Когда она поняла, что предложение настоящее, сразу растрогалась и ответила согласием. При этом сам возлюбленный артистки объяснил, что принял решение сделать этот шаг в скромной обстановке, поскольку не хотел публичности.

В июне 2024 года Анна Семенович перестала скрывать от публики своего избранника. Певица познакомилась с Денисом Шреером в караоке. По словам исполнительницы, предприниматель, который с детства жил в Германии, не знал о ее славе, но оценил вокальные способности и захотел познакомиться. Артистка рассказывала, что мужчина красиво за ней ухаживал, а затем они начали вместе жить и путешествовать.

Семенович также отмечала, что Шреер никогда не скрывал от нее свой семейный статус. Только в марте 2026 года он официально развелся с женой. По признанию певицы, у бизнесмена на момент их знакомства были сложные отношения с супругой и они не жили вместе, но растили общего ребенка.

Ранее стало известно, что Семенович после помолвки стала называть жениха «Ваше Величество».