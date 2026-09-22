Названы самые популярные книги русской классической литературы

Самым читаемым российским классиком является Федор Достоевский. Из его произведений самыми востребованными являются «Идиот» и «Игрок», рассказал «Газете.Ru» генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.

«Весьма значительный сегмент сегодня занимает классическая литература. Мы наблюдаем подлинный ренессанс классики. Достоевский «рулит», его произведения расходятся феноменальными тиражами, причем показатели их востребованности неуклонно растут год к году», — объяснил Капьев.

Согласно еженедельному московскому рейтингу, как отметил Капьев, весьма высокие позиции неизменно занимают «Идиот» и «Игрок».

«Примечательно, что русская классика пользуется устойчивым спросом и на зарубежных рынках. В Турции, например, «Капитанская дочка» входит в число наиболее тиражных и востребованных изданий», — заключил глава «Эксмо».

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