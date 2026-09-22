Американская рок-группа Saliva вернется в Россию с большим туром

Американская группа Saliva объявила о большом туре по России. Об этом сообщает Force Events Agency.

На российских концертах Saliva представят свой новый альбом «Breaking Through» и исполнят свои главные хиты. Выступления пройдут 9 ноября в Новосибирске, 10 ноября в Екатеринбурге, 11 ноября в Красноярске и 12 ноября в Уфе. Шоу также состоится 16 ноября в секретном городе, который объявят позже.

Saliva оказали серьезное влияние на культуру 2000-х — клипы группы показывали по MTV, а песни звучали по радио, в саундтреках к важным играм и кино. Для первой части «Человека-паука» фронтмен группы Джоззи Скотт записал песню «Hero» вместе с лидером группы «Nickelback» Чедом Крюгером. Кроме того, хит «Ladies & Gentleman» стал официальным саундтреком 23-го сезона популярного американского рестлинг-шоу WrestleMania. В 2001 году группа была номинирована на премию «Грэмми».

После громкого успеха группа пережила много успехов — в 2011 году ее покинул вокалист Джоззи Скотт. Его заменил Бобби Амару. Три года назад не стало бессменного гитариста группы Уэйна Суинни. Saliva продолжили выступать в знак памяти ушедшего друга, выпустив альбом «Revelation» (2023), высоко оцененный поклонниками.

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