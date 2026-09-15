Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Культура

Подруга Светличной оценила ее памятник: «Все теперь на могиле как положено»

Подруга Светличной Перелыгина поблагодарила сына актрисы за достойный памятник
Elena Sikorskaya/Picvario/Global Look Press

Подруга Светланы Светличной Елена Перелыгина в разговоре с «Газетой.Ru» оценила памятник актрисе. Она обратилась к сыну Светличной Алексею и поблагодарила его за достойную работу.

Перелыгина отметила, что памятник получился стильным. Особенно ей понравилось фото, которое выбрали родственники актрисы.

«Я очень рада, что памятник появился и близкие выполнили свой долг. Я не сомневалась, что так будет, молодцы! Памятник достойный, действительно стильный, лаконичный, и фото выбрано замечательное, она очень красиво высечена на камне. Такой памятник будет долго служить делу благодарной памяти уникальной женщины и актрисы Светланы Светличной. Я очень рада», — призналась приятельница Светличной.

По словам Перелыгиной, теперь на могиле ее подруги все так, как положено. Долгое время семью актрисы критиковали за недостаточный уход, сорняки, мусор и отсутствие цветов на участке.

«Я как раз собираюсь посетить Троекуровское кладбище и могилы близких людей, конечно, и к Светочке загляну, поклонюсь ей, вспомню прекрасные радостные моменты общения, уже с легким сердцем, так как все теперь у нее на могиле как положено, по-человечески! Огромная благодарность Алексею и его семье! Молодцы!» — поделилась Перелыгина.

Ранее Киркоров открыл памятник родителям. «Сегодня я просто сын».

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!