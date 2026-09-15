Подруга Светличной оценила ее памятник: «Все теперь на могиле как положено»

Подруга Светланы Светличной Елена Перелыгина в разговоре с «Газетой.Ru» оценила памятник актрисе. Она обратилась к сыну Светличной Алексею и поблагодарила его за достойную работу.

Перелыгина отметила, что памятник получился стильным. Особенно ей понравилось фото, которое выбрали родственники актрисы.

«Я очень рада, что памятник появился и близкие выполнили свой долг. Я не сомневалась, что так будет, молодцы! Памятник достойный, действительно стильный, лаконичный, и фото выбрано замечательное, она очень красиво высечена на камне. Такой памятник будет долго служить делу благодарной памяти уникальной женщины и актрисы Светланы Светличной. Я очень рада», — призналась приятельница Светличной.

По словам Перелыгиной, теперь на могиле ее подруги все так, как положено. Долгое время семью актрисы критиковали за недостаточный уход, сорняки, мусор и отсутствие цветов на участке.

«Я как раз собираюсь посетить Троекуровское кладбище и могилы близких людей, конечно, и к Светочке загляну, поклонюсь ей, вспомню прекрасные радостные моменты общения, уже с легким сердцем, так как все теперь у нее на могиле как положено, по-человечески! Огромная благодарность Алексею и его семье! Молодцы!» — поделилась Перелыгина.

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