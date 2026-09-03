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Культура

Звезда 90-х рассказал, что подкосило здоровье Жени Белоусова

Певец Васюта заявил, что инсульт у Белоусова случился из-за бизнеса
Татьяна Кузьмина/ТАСС

Звезда 90-х, лидер группы «Сладкий сон» Сергей Васюта рассказал, что, на его взгляд, подкосило здоровье певца Жени Белоусова. Артиста цитирует News.ru.

По мнению Васюты, инсульт в молодом возрасте у Белоусова произошел из-за стресса, пережитого на фоне занятий предпринимательством.

«Женя Белоусов полез в водочный бизнес, связался с бандитами. Они его стали прессовать, возник огромный стресс — в итоге инсульт», — делится собеседник издания.

Васюта намекнул, что Женя Белоусов мог заняться бизнесом, чтобы давать взятки редакторам на радио и ТВ в обмен на ротацию. Сам Васюта отказался от таких возможностей.

«А Женя хотел оставаться на вершине славы, вот и связался с бандитами, увы. И это плохо закончилось», — констатировал он.

Жени Белоусова не стало 2 июня 1997 года в возрасте 32 лет.

Ранее жена Малинина показала, как они выглядели в молодости.

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