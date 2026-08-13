Собаки смогут попасть в музей «Г.О.Р.А» в День фронтовой собаки

Музей Победы проведет ежегодный семейный фестиваль «День фронтовой собаки» 15 августа. Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе учреждения, впервые на территорию Музея «Г.О.Р.А.» посетителям будет разрешено пройти с собаками.

С питомцами можно будет попасть на территорию после 14:00.

Праздник пройдет уже в десятый раз и будет посвящен подвигам служебных собак в годы Великой Отечественной войны. Все активности в рамках праздника будут бесплатны для посетителей музея.



Как напомнили в музее, праздник посвящен подвигу армейской овчарки-диверсанта Дины. 83 года назад 19 августа 1943 года во время «рельсовой войны» в Белоруссии был подорван эшелон с живой силой противника: уничтожено 10 вагонов и выведен из строя большой участок железной дороги. Прервать сообщение противника сумела участница Великой Отечественной войны — собака-герой Дина, истребительница танков, собака-миноискатель, первая собака-диверсант в Красной Армии. Она не только успешно выполнила боевую задачу, но и стала первой в истории собакой, выжившей после произведенного подрыва.

В память о самоотверженности четвероногих подрывников в 12:00 в Музее «Г.О.Р.А.» состоится возложение цветов к Памятнику фронтовой собаки.



У стен Музея Победы с 11:00 будет работать площадка, где все желающие смогут принять участие в мастер-классах вместе с питомцами, посмотреть показательные выступления, получить консультации специалистов и выбрать себе любимца из племенного питомника немецких овчарок или подопечного из приюта.



Посетителей филиала музея на Поклонной горе — музея «Главные Оружейные Реликвии Армии» ожидают выступления с элементами исторической реконструкции. Кроме того, москвичи и гости столицы увидят и современных четвероногих героев России: свои умения продемонстрируют служебные собаки, собаки-спасатели, поводыри, помощники и другие.



На площадке Музея «Г.О.Р.А.» пройдут многочисленные мастер-классы с собаками и лекции о четвероногих питомцах — посетителям расскажут о роли ездовых собак в Великой Отечественной Войне, о том, как выбрать себе питомца, что такое канистерапия.



Всех желающих пригласят присоединиться к квесту «Секретное донесение», во время которого можно будет узнать о подвигах легендарных псов-фронтовиков: Джульбарса, Дины, Мухтара и других. Гостей праздника также ждет новая выставка «Четвероногие герои», которая посвящена подвигам собак в годы войны.

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