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Стало известно, где пройдет «Евровидение-2027»

Конкурс «Евровидение-2027» пройдет в Бургасе
Denis Balibouse/Reuters

Международный музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет в болгарском городе Бургасе. Об этом представители конкурса сообщили в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«71-й конкурс песни «Евровидение» состоится на прекрасном черноморском побережье Болгарии», — сообщили представители мероприятия.

Полуфиналы конкурса пройдут 11 и 13 мая 2027 года. Финал состоится 15 мая. В Софии, Пловдиве и Варне также пройдут мероприятия, посвященные «Евровидению».

16 мая в Вене прошел финал конкурса «Евровидение-2026». Его выиграла представительница Болгарии певица Дара с песней «Bangaranga».

В июне Киркоров впервые публично заявил о своем участии в возвращении Болгарии на конкурс «Евровидение» и последующей победе страны.
Артист напомнил, что Болгария не участвовала в конкурсе шесть лет из-за финансовых трудностей. Во время встречи с Эмилом Кошлуковым, тогдашним генеральным директором БНТ, Киркоров узнал о проблеме и привлек инвестора, который согласился профинансировать участие Болгарии.

Дара намекнула, что Киркоров не причастен к созданию ее песни для «Евровидения». Она заявила, что хит «Bangaranga» был написан на сонграйтинг-кэмпе в Софии в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Канада впервые примет участие в «Евровидении».

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