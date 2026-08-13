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Культура

Сябитова раскритиковала популярный ритуал для привлечения мужа

Сваха Сябитова назвала самовнушением обряд привлечения мужа на Медовый Спас
Из личного архива

Сваха и телеведущая Роза Сябитова в беседе с изданием «Абзац» раскритиковала ритуал привлечения мужа на Медовый Спас.

Речь идет о примете, когда девушки мажут медом пятки для привлечения мужчины. Сябитова назвала такие методы самовнушением.

«Надо ответить на вопрос: зачем тебе нужен муж? Как он должен сделать тебя счастливой? И самое главное – насколько он способен это сделать? Сначала надо разобраться в себе, понять, зачем тебе нужен этот мужчина, какого счастья ты хочешь в браке, и найти мужчину, который способен это сделать», — отметила телеведущая.

Сябитова подчеркнула, что девушки выходят замуж без сомнительных обрядов, если действительно этого хотят. По мнению телеведущей, для начала дамам стоит определить, какого мужа они хотят. От этого будет зависеть их образ жизни.

«Выйдешь замуж за богатого мужчину – и ужин будет в определенных местах, и обеспечено будет, и дети будут учиться в элитных школах. Только такому отцу времени не будет хватать на семью, потому что большие деньги подразумевают много работы. Время на то, чтобы сходить с сыном на футбол или сделать домашнее задание, у него вряд ли будет. Когда ты выходишь замуж за обычного парня, у него обычная зарплата. Выше головы он не прыгнет, да ему это и не нужно, но зато счастливых дней будет больше, потому что времени хватит на все», — пояснила знаменитость.

Ранее Роза Сябитова раскрыла главную ошибку в отношениях.

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