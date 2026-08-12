Сергей Минаев объяснил, почему ИИ заменит актеров: «Болеют, капризничают, бухают»

Писатель и телеведущий Сергей Минаев считает, что искусственный интеллект заменит множество творческих специальностей и СМИ в будущем. Об этом он порассуждал на подкасте «Книжный клуб «Малева»» на VK Видео.

Минаев обеспокоен тем, что актеров и представителей киноиндустрии заменят нейросетью ради экономии и продуктивности.

«Если взять актеров — они болеют, капризничают, бухают, плохо играют, они постоянно требуют все больше и больше денег. А цифровые аватары ничего не просят. Профессия отрезается. Видеомонтаж, графика — всё это будет постепенно исчезать. И вот это меня пугает», — поделился писатель.

По мнению Минаева, аналогичная участь ждет средства массовой информации, колл-центры и блогеров. Он не исключил, что через несколько лет бизнесмены будут генерировать подкасты, к примеру об искусстве и литературе, и это будет набирать просмотры.

«И мы не можем этому противостоять», — заявил телеведущий.

В августе певица Монеточка (признана в РФ иностранным агентом) (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) столкнулась с критикой нового клипа на песню «Монополия». Клип был сгенерирован с помощью искусственного интеллекта.

Ранее певец Дельфин признался, что у него не получается работать с ИИ.