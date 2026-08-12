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Культура

Сергей Минаев заявил, что у женщин нет шанса в современном обществе

Писатель Минаев заявил, что у женщин нет шансов в жизни без денег и происхождения
VK Видео

Писатель и телеведущий Сергей Минаев считает, что у большинства женщин нет шанса достичь успеха и богатства в жизни без денег и происхождения. Об этом он порассуждал на подкасте «Книжный клуб «Малева»» на VK Видео.

Минаев отметил, что современные женщины получили больше прав, но у них все еще мало возможностей для реализации без мужчины или обеспеченной семьи. Телеведущий усомнился, что социальный лифт работает сейчас. Писатель привел в пример девушек, которые родом из провинций.

«Она может получить высшее образование, куда она дальше пойдет работать? Куда-то. Будет у нее работа, средняя зарплата, съемная квартира, какие-то отношения — но каждый вечер она листает соцсети, и что она видит там? Она видит сотни тысяч красивых женщин со всего мира, которые в красивых купальниках в Дубае или еще где-то, за которых, вероятнее всего, платят мужчины. И она говорит себе, как Бекки Шарп: «Я знаю французский и умею играть на пианино, но кто мне за это заплатит?». Что изменилось-то? Общество так структурировано: если у тебя нет денег и происхождения, у тебя нет шансов», — отметил телеведущий.

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