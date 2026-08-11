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Культура

Стало известно, как начался пожар в ДК «Выборгский»

Пожар в ДК «Выборгский» начался во время монтажа спектакля
Валентин Егоршин/ТАСС

Менеджер театральных проектов продюсерского центра «Федор Добронравов» Ирина Сойкина рассказала, как начался пожар в ДК «Выборгский» в Санкт-Петербурге. Ее цитирует «Фонтанка».

Во Дворце культуры 11 августа был запланирован показ антрепризного спектакля «Ты где-то рядом» с Добронравовым. По словам Сойкиной, никто из ее команды не пострадал, а Добронравов на момент возгорания находился в гостинице.

«Начали монтаж, и произошло возгорание. Всех попросили покинуть помещение», — объяснила она.

По данным сайта ДК, на спектакль с Добронравовым все билеты были проданы. Телеканал «78» уточнял, что пока разгорался пожар на крыше, к зданию подходили зрители с букетами, не знавшие об отмене.

В среду, 12 августа, в ДК должны были пройти спектакли «Слишком женатый таксист» с Денисом Косяковым и Сергеем Ефремовым, а также «Трактирщица» с Гошей Куценко и Анной Ардовой. На них уже раскуплено более половины билетов.

Ранее сообщалось о возгорании крыши здания на Лиговском проспекте в Петербурге.

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