Звезда «Безумцев» впервые станет отцом в 55 лет

Актер Джон Хэмм впервые станет отцом в 55 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Хэмма сфотографировали вместе с женой, актрисой Анной Оскеолой, на пляже. Репортеры заметили, что у артистки виден округлившийся живот. Издание предположило, что жена Хэмма находится на втором триместре беременности. Знаменитости пока не прокомментировали сообщения о пополнении в семье.

Джон Хэмм наиболее известен по роли Дона Дрейпера в сериале «Безумцы». За эту работу актер удостоился премии «Золотой глобус» в 2008 и 2016 годах. В его фильмографии более 120 ролей. Он снимался в таких проектах, как «Благие знамения», «Дело Ричарда Джуэлла», «Город воров», «Малыш на драйве», «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль», «Фарго», «Черное зеркало», «Лэндмен», «Записки юного врача», «Барри».

Анна Оскеола снималась в картинах «Друзья и соседи», «Университет», «Булл», «Морская полиция: Спецотдел», «Безумцы».

19 июня голливудская актриса Энн Хэтэуэй сообщила, что беременна в третий раз. Знаменитость позировала в белом платье и демонстрировала округлившийся живот. Волосы она распустила и отказалась от макияжа.

Ранее Энн Хэтэуэй высмеяли из-за наряда с голым животом.