Бывшая жена Моргенштерна рассказала о своей борьбе с тревогой

Бывшая жена рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), блогерша Дилара Зинатуллина рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что уже на протяжении года посещает психотерапевта.

Зинатуллина обратилась к психотерапевту, чтобы побороться с тревогой и стрессом. Знаменитость призналась, что ее волновало, как аудитория воспринимает ее и ее творчество. Блогерша очень переживала из-за реакции подписчиков и негативных комментариев. Из-за этого у нее появилось сильное чувство тревоги.

«Я очень ответственно отношусь ко всему, что делаю. Мне всегда важно сделать все максимально качественно, и, наверное, именно поэтому я слишком многое пропускаю через себя», — рассказала знаменитость.

По словам Зинатуллиной, психотерапевт прописал ей антидепрессанты. Однако первый по назначению препарат ей не подошел. Блогерша хотела плакать, но не могла, так как ее чувства блокировало лекарство. Она рассказала об этом специалисту. Ей выписали новый препарат, который подошел. После этого знаменитость приступила к психотерапии.

«Я чувствую себя так, как будто переродилась. Я сломала такое огромное количество старых, ненужных, бесполезных установок. Построила такое количество новых. У меня наконец-то появились искренние желания, искренние амбиции. Я веду свой блог. И вообще я живу не из слова «надо», а из желания «хочу», — поделилась блогерша.

Ранее психиатр рассказала, можно ли пить безалкогольное пиво с антидепрессантами.