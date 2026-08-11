Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака ВСУ на НижнекамскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Культура

Бывшая жена Моргенштерна рассказала о своей борьбе с тревогой

Блогерша Зинатуллина обратилась к психотерапевту для борьбы с тревогой
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая жена рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), блогерша Дилара Зинатуллина рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что уже на протяжении года посещает психотерапевта.

Зинатуллина обратилась к психотерапевту, чтобы побороться с тревогой и стрессом. Знаменитость призналась, что ее волновало, как аудитория воспринимает ее и ее творчество. Блогерша очень переживала из-за реакции подписчиков и негативных комментариев. Из-за этого у нее появилось сильное чувство тревоги.

«Я очень ответственно отношусь ко всему, что делаю. Мне всегда важно сделать все максимально качественно, и, наверное, именно поэтому я слишком многое пропускаю через себя», — рассказала знаменитость.

По словам Зинатуллиной, психотерапевт прописал ей антидепрессанты. Однако первый по назначению препарат ей не подошел. Блогерша хотела плакать, но не могла, так как ее чувства блокировало лекарство. Она рассказала об этом специалисту. Ей выписали новый препарат, который подошел. После этого знаменитость приступила к психотерапии.

«Я чувствую себя так, как будто переродилась. Я сломала такое огромное количество старых, ненужных, бесполезных установок. Построила такое количество новых. У меня наконец-то появились искренние желания, искренние амбиции. Я веду свой блог. И вообще я живу не из слова «надо», а из желания «хочу», — поделилась блогерша.

Ранее психиатр рассказала, можно ли пить безалкогольное пиво с антидепрессантами.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как создать ТСЖ в многоквартирном доме? Инструкция для активных жильцов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!