На Кубе стартовала Неделя российского кино

Церемония открытия Недели российского кино прошла на Кубе. Об этом сообщает ТАСС.

Старший советник посольства России в Гаване Сергей Пархоменко представил страну на открытии. Он прочел приветствие специального представителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого. В нем чиновник выразил уверенность, что этот фестиваль станет еще одним значимым шагом в развитии межгосударственного культурного диалога между Россией и Кубой.

Фильмом-открытием фестиваля стала картина Григория Козинцева «Дон Кихот». На Неделе российского кино также представили «Конька-Горбунка» режиссера Олега Погодина; «По щучьему велению» Александра Войтинского, фильмы о Чебурашке Дмитрия Дьяченко и мелодраму «Я делаю шаг» Ольги Акатьевой.

Президент Кубинского института кинематографии (ICAIC) Алексис Триана рассказал, что кубинцы любили и по-прежнему любят российское кино и анимационные картины.

«Важно, что даже в тех сложных условиях, в которых мы на Кубе сейчас живем, мы можем насладиться русской культурой и кинематографом», — заявил Триана.

Ранее Путин заявил о солидарности РФ с кубинским народом.