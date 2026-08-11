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Культура

На Кубе стартовала Неделя российского кино

На Кубе прошла церемония открытия Недели российского кино
Издательство АСТ

Церемония открытия Недели российского кино прошла на Кубе. Об этом сообщает ТАСС.

Старший советник посольства России в Гаване Сергей Пархоменко представил страну на открытии. Он прочел приветствие специального представителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого. В нем чиновник выразил уверенность, что этот фестиваль станет еще одним значимым шагом в развитии межгосударственного культурного диалога между Россией и Кубой.

Фильмом-открытием фестиваля стала картина Григория Козинцева «Дон Кихот». На Неделе российского кино также представили «Конька-Горбунка» режиссера Олега Погодина; «По щучьему велению» Александра Войтинского, фильмы о Чебурашке Дмитрия Дьяченко и мелодраму «Я делаю шаг» Ольги Акатьевой.

Президент Кубинского института кинематографии (ICAIC) Алексис Триана рассказал, что кубинцы любили и по-прежнему любят российское кино и анимационные картины.

«Важно, что даже в тех сложных условиях, в которых мы на Кубе сейчас живем, мы можем насладиться русской культурой и кинематографом», — заявил Триана.

Ранее Путин заявил о солидарности РФ с кубинским народом.

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