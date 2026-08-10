В Санкт-Петербурге пройдет Большой Летний Бал

Большой Летний Бал пройдет 29 августа в Санкт-Петербурге. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Бал состоится в Колонном зале Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина на Сенатской площади. Вечер посетят более 400 гостей из России и зарубежья. В Россию приедут дипломаты, представители общественности, деловых и культурных кругов, а также ценители классической музыки и танцев из Германии, Австрии, ОАЭ, Омана, Италии и Швейцарии.

Организаторы мероприятия планируют воссоздать атмосферу аристократических вечеров XIX — начала XX века. Их цель — приобщить российскую молодежь к историческим традициям, а также обучить бальным танцам, протоколу и этикету.

«Это будет большой летний бал — великолепный союз международных и национальных проектов, объединяющих богатство культуры балов. Танец — это язык общения, способ выразить чувства без слов. Слушая выступления талантливых артистов, танцуя и общаясь посредством движения, каждый из гостей испытывает замечательные, незабываемые эмоции», — заявил художественный руководитель проекта Ханс-Йоахим Фрай.

На балу состоятся торжественное открытие; гала-концерт со звездами оперы и балета и симфоническим оркестром «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело; разнообразные танцевальные программы; ужин и благотворительный вечер.

В программе бала примут участие солист Мариинского театра Сергей Скороходов; певица Лали Хабалова; солист Карельской государственной филармонии Тимур Сланов; народный артист России Сергей Ролдугин, музыкант Андрей Тарануха, кларнетист Эрик Мирзоян; джазмены Вадим Эйленкриг и Eilenkrig Crew; артисты балета Большого театра Дэйманте Таранда и Илья Карпович; хореограф Михаил Грибов.

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