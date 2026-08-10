В Италии нашли необычный способ спасения от жары под землей

Жители Рима и его туристы прячутся от аномальной жары в катакомбах. Об этом сообщает Independent.

Одной из самых распространенных локаций, чтобы укрыться от зноя, стал Золотой Дом Нерона. Частично раскопанные руины огромного дворца находятся полностью под землей. Здесь проходят экскурсии по историческим местам. Посетители могут пройти по лабиринту соединенных между собой комнат, во многих из которых сохранились фрагменты фресок, мрамора и мозаики.

Как отмечает издание, люди также посещают раскопки под Базиликой Святого Климента. Там находятся палеохристианская церковь IV века и пещерный храм, посвященный восточному богу Митре. Помимо них, корреспондент посоветовал итальянцам и туристам укрыться от жары в Римском доме, находящемся на семь метров ниже Палаццо Валентини, Катакомбах на Аппиевой дороге и Ватиканских гротах под главным залом Собора Святого Петра.

30 июля в 11 городах Италии, в том числе и в Риме, объявлен наивысший — красный — уровень погодной опасности из-за жары.

Проблема с жарой возникла, в частности, в Перудже, Флоренции и Турине. В связи с этим метеорологи попросили граждан, в особенности детей и пожилых людей, соблюдать меры предосторожности и по возможности оставаться дома, пить больше воды и ограничивать физические нагрузки.

Ранее сообщалось, что самая длинная река Франции обмелела до критического уровня.