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Культура

Американец купил «дом Человека-паука» и получил сотни писем от детей

NY Post: американец Джек Ши стал получать письма человеку-пауку на свой адрес
lisa-skvo/Shutterstock/FOTODOM

Американец китайского происхождения Джек Ши рассказал New York Post, что его жизнь изменилась после покупки «дома Человека-паука».

Джек Ши три года назад приобрел недвижимость, адрес которого появляется в комиксах о Человеке-пауке. Именно там Питер Паркер живет вместе со своей тетей Мэй. Когда мужчина купил собственность, он не знал этот факт.

По словам владельца, с момента покупки на его адрес приезжали фанаты Человека-паука не только из США, но и из других стран. К примеру, из Ирландии, Англии и Италии. Поклонники франшизы фотографируются возле жилья. Джек Ши уточнил, что абсолютно не против снимков его дома.

«Я чувствую небольшую ответственность, потому что Человек-паук — это воплощение американского духа. Если я живу здесь, то должен вести себя как Человек-паук. Если кто-то хочет сфотографироваться, я не против», — объяснил мужчина.

Джек Ши отметил, что дети шлют на его адрес письма Человеку-пауку. Малыши со всего мира делятся с супергероем своими мыслями, рисунками, а также приглашают Питера Паркера к себе поиграть или отпраздновать день рождения.

Ранее Белый дом разозлил фанатов Marvel, «натравив» Человека-паука на мигрантов.

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