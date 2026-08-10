«Жила несколько недель на вокзале»: МакSим о трудном периоде

Певица МакSим впервые публично поделилась историей о трудном периоде своей юности. Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-служба онлайн-кинотеатра START, который совместно с VK Добром и МАЕР запустил социальный проект для женщин #НасНеСломаешь.

По словам артистки, после приезда в Москву она не сразу нашла взаимопонимание со звукозаписывающими компаниями и осталась без жилья.

«Я приехала в Москву уже с готовым альбомом «Трудный возраст», и для меня было большим удивлением, что никакие лейблы не соглашаются сотрудничать. Я жила несколько недель на вокзале на Казанском...» — поделилась она.

Ночевать МакSим пришлось и на ВДНХ — она не может забыть сильный сентябрьский холод, от которого укрывалась легким пальто.

Артистка также рассказала о пережитой коме.

«После того, как я пережила кому, было ощущение, что я маленький ребенок, который не умеет ни ходить, ни разговаривать. И все это делала заново, снова училась», — вспоминает певица.

К сожалению МакSим, многие люди из ее окружения в этот тяжелый период стали заботиться о том, как завладеть ее имуществом. После болезни, по словам звезды, она оградила себя от 90% былого окружения. Однако, уверена певица, трудности ей удалось преодолеть достойно.

Проект #НасНеСломаешь был вдохновлен историей главной героини криминальной драмы «Холод» — Жени в исполнении Любови Аксеновой.

Ранее Любовь Аксенова рассказала о своем выборе пути мстящей арестантки в фильме «Холод».