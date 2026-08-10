Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака ВСУ на НижнекамскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Культура

«Жила несколько недель на вокзале»: МакSим о трудном периоде

Певица МакSим рассказала о пережитой коме и ночевках на вокзале
Start

Певица МакSим впервые публично поделилась историей о трудном периоде своей юности. Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-служба онлайн-кинотеатра START, который совместно с VK Добром и МАЕР запустил социальный проект для женщин #НасНеСломаешь.

По словам артистки, после приезда в Москву она не сразу нашла взаимопонимание со звукозаписывающими компаниями и осталась без жилья.

«Я приехала в Москву уже с готовым альбомом «Трудный возраст», и для меня было большим удивлением, что никакие лейблы не соглашаются сотрудничать. Я жила несколько недель на вокзале на Казанском...» — поделилась она.

Ночевать МакSим пришлось и на ВДНХ — она не может забыть сильный сентябрьский холод, от которого укрывалась легким пальто.

Артистка также рассказала о пережитой коме.

«После того, как я пережила кому, было ощущение, что я маленький ребенок, который не умеет ни ходить, ни разговаривать. И все это делала заново, снова училась», — вспоминает певица.

К сожалению МакSим, многие люди из ее окружения в этот тяжелый период стали заботиться о том, как завладеть ее имуществом. После болезни, по словам звезды, она оградила себя от 90% былого окружения. Однако, уверена певица, трудности ей удалось преодолеть достойно.

Проект #НасНеСломаешь был вдохновлен историей главной героини криминальной драмы «Холод» — Жени в исполнении Любови Аксеновой.

Ранее Любовь Аксенова рассказала о своем выборе пути мстящей арестантки в фильме «Холод».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как бизнесу вести воинский учет после всех изменений. Гайд по общению с военкоматами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!