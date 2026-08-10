Фильм «За нашим домом сад» получил главный приз «Окна в Европу»

Подведены итоги 34-го российского национального кинофестиваля «Окно в Европу». Итоги опубликованы в социальных сетях киносмотра.

В конкурсе игрового кино главный приз получил фильм «За нашим домом сад» Антона Нефедова. Картина рассказывает о детстве в Грозном середины 1990-х и должна была быть представлена на фестивале еще в 2024 году. Специальными призами в этой категории жюри отметило фильм «Самая легкая лодка в мире» (Сергей Осипьян), «Как пережить брак» (Юлия Трофимова), «На краю детства» (Владимир Захаренко). Специальный диплом с формулировкой «За смелость» получила картина «Времена любви» (Никита Миклушов).

Главный приз конкурса неигрового кино достался фильму «Большой друг» Олеси Епишиной. Специальный приз номинации забрал фильм «Родня» (Алексей Семенов), особого упоминания жюри удостоилась картина «Люди дела. Сезон 3».

В конкурсе анимационного кино лучшей стала «Сила трения» Анны Любимцевой, специального приза удостоился «Краш» Анны Аладжиковой, особого упоминания жюри — «12 дня» Полины Бовкун.

В конкурсе «Выборгский счет» первое место и приз имени Армена Медведева забрал фильм «Как пережить брак», второе место — «Космос засыпает» Антона Мамыкина, третье 00 «Гамлет» Гамлета Дульяна.

Приз президента фестиваля за лучшую режиссуру и приз Медиаконгресса «Содружество» за лучший сценарий ушел «Благоустройству» Виталия Суслина; приз имени Саввы Кулиша — «Сказке» Кирилла Верхозина; приз «Гильдии продюсеров России» — «Темным мыслям» Владислава Малахова. «Как пережить брак» также получил специальный приз от «VK Видео», а «Темные мысли» — приз кинокритиков «Пять звезд».

Ранее сообщалось, что «Четыре жизни Петра Мамонова» покажут в кино.