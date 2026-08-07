«Четыре жизни Петра Мамонова» покажут в кино

Документальный фильм «Четыре жизни Петра Мамонова» режиссера Павла Лунгина покажут в кино. Об этом «Газете.Ru» сообщила кинопрокатная компания Vereteno.

Картину Vereteno выпустит 22 октября совместно с Мастерской Павла Лунгина. Лунгин, который снял знаменитого музыканта и актера в культовых картинах «Такси-блюз» и «Остров», новую работу спланировал как масштабное визуальное эссе о том, как в одном человеке уживались четыре противоречивые ипостаси: безумный гений и хулиган, рок-бунтарь, глубокий драматический актер и православный отшельник.

В картине с архивными записями и новыми интервью снялись лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, заслуженный артист России Евгений Маргулис, актер Виктор Сухоруков, супруга Ольга Мамонова, музыкант Александр Ф. Скляр, актриса Виктория Исакова, кинорежиссер Сергей Лобан и другие. Съемки фильма проходили в Москве, в Московской и Калужской областях.

«Мне кажется, что фильм получился важный, он о смысле жизни на примере Мамонова, о человеческой судьбе, о том, как человек проходит через стадии перерождения своего, преображения личности» (исследуя биографию Мамонова, мы невольно подходим к главным вопросам: в чем смысл жизни? Мы подходим к вечным проблемам русского человека в его поисках смысла, вечно бунтующего и готовящегося к преображению)» , — делится размышлениями Лунгин.

Петр Мамонов — советский и российский музыкант, поэт, актер театра и кино, создатель рок-группы «Звуки Му». Коллектив гастролировал по Европе и США, а их альбом продюсировал легендарный музыкант Брайан Ино.

Мамонов дебютировал в кино в 1988 году, сыграв культовую роль неформала-хирурга в фильме Рашида Нугманова «Игла» с Виктором Цоем. В 1990 году сыграл главную роль в дебютном фильме Павла Лунгина «Такси-блюз», который впоследствии получил приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале и прославил актера и режиссера в Европе.

Ставил моноспектакли на сцене Московского драматического театра им. К.С. Станиславского. В середине 1990-х пережил глубокий внутренний кризис, распустил группу и уехал жить в деревню, гед обратился к православию и кардинально изменил образ жизни.

В 2006 году Мамонов вернулся в кино, чтобы сыграть роль старца Анатолия в драме «Остров». Эта работа принесла ему премии «Ника» и «Золотой орел». Мамонова не стало в 2021 году.

Ранее вдова рассказала об установке памятника Мамонову.