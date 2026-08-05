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Культура

В Москве пройдет фестиваль «День фронтовой собаки»

Фестиваль «День фронтовой собаки» состоится 15 августа
Пресс-служба Музея Победы

Музей Победы проведет семейный фестиваль «День фронтовой собаки». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе учреждения.

Мероприятие стартует 15 августа. Оно будет посвящено подвигам служебных собак в годы Великой Отечественной войны. В музее рассказали об истории создания Дня фронтовой собаки. Он посвящен армейской овчарке-диверсантке Дине, которая 19 августа 1943 года сумела подорвать вражеский эшелон.

«Собака выскочила на рельсы перед приближающимся фашистским воинским эшелоном, сбросила вьюк с зарядом, зубами выдернула чеку, скатилась с насыпи и умчалась в лес. Дина была уже рядом с минерами, когда прогремел взрыв. Она не только успешно выполнила боевую задачу, но и стала первой в истории собакой, выжившей после произведенного подрыва», — поделились в пресс-службе музея.

В рамках фестиваля пройдут исторические реконструкции, мастер-классы с питомцами, показательные выступления от собак-спасателей и поводырей, а также консультации от специалистов для тех, кто хочет взять из приюта собаку.

На площадке Музея Г.О.Р.А. гости мероприятия смогут присоединиться к квесту «Секретное донесение», во время которого смогут узнать о подвигах псов-фронтовиков: Джульбарса, Дины, Мухтара и других.

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