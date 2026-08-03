Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Культура

Алексей Чадов заявил, что ему не нужен психолог

Алексей Чадов заявил, что ему не нужен психолог
alexeychadovofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Алексей Чадов заявил, что ему не нужен психолог. Его слова передает «Пятый канал».

Чадов объяснил, что не может «изливать душу чужому человеку». Артист уточнил, что занимается рефлексией самостоятельно. Актеру также помогают разговоры по душам с близкими и с теми, на кого он равняется.

«Я вот за конструктивный разговор внутри. И батюшке не могу рассказать всё, что у меня. Просто я так устроен», — отметил актер.

Чадов не исключил важность психотерапии. Он заявил, что некоторым людям психолог помогает.

В августе 2025-го Алексей Чадов выиграл суд против бывшего друга и партнера по бизнесу, продюсера Максима Боева. Боев должен был выплатить актеру 74 миллиона рублей.

По словам Чадова, он начал работать с Боевым в 2021 году над фильмом «За Палыча!». Артист выступил в роли сценариста, продюсера, автора идеи, но так и не получил гонорар за проект. Боев первый подал иск о расторжении договора. По мнению продюсера, Чадов привлек недостаточно инвесторских средств. Артист подал ответный иск.

Ранее звезда «9 роты» снял свою жену в купальнике.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как правильно заводить полезные контакты в 2026 году и чего от них ждать? Гайд по нетворкингу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!