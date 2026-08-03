Алексей Чадов заявил, что ему не нужен психолог

Актер Алексей Чадов заявил, что ему не нужен психолог. Его слова передает «Пятый канал».

Чадов объяснил, что не может «изливать душу чужому человеку». Артист уточнил, что занимается рефлексией самостоятельно. Актеру также помогают разговоры по душам с близкими и с теми, на кого он равняется.

«Я вот за конструктивный разговор внутри. И батюшке не могу рассказать всё, что у меня. Просто я так устроен», — отметил актер.

Чадов не исключил важность психотерапии. Он заявил, что некоторым людям психолог помогает.

В августе 2025-го Алексей Чадов выиграл суд против бывшего друга и партнера по бизнесу, продюсера Максима Боева. Боев должен был выплатить актеру 74 миллиона рублей.

По словам Чадова, он начал работать с Боевым в 2021 году над фильмом «За Палыча!». Артист выступил в роли сценариста, продюсера, автора идеи, но так и не получил гонорар за проект. Боев первый подал иск о расторжении договора. По мнению продюсера, Чадов привлек недостаточно инвесторских средств. Артист подал ответный иск.

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