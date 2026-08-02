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Культура

Жену бывшего Бородиной увезли полицейские

Жена Омарова Валерия могла оказывать косметологические услуги без диплома
zimamoscow/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Супругу предпринимателя Курбана Омарова Валерию увезли сотрудники полиции. Об этом сообщает «СтарХит».

СМИ публикует фрагменты видео, где Омаров защищает жену от журналистов и пациентов. На одном из роликов Валерия отказывается показывать диплом врача клиенту.

По предварительным данным, она предоставляла косметологические услуги без соответствующего образования. Кроме того, она использовала аппарат, выдавая его за оригинальный.

Омаров стал известен после брака с телеведущей Ксенией Бородиной. Они были женаты с 2015 по 2021 год. В их союзе родилась дочь Теона. У бизнесмена также есть сын Омар от первого брака.

В мае 2024 года предприниматель женился на возлюбленной Валерии. В июле он признался, что находился в отношениях с Валерией, когда был женат. 1 февраля 2025 года у Курбана и Валерии родился сын.

В конце марта сообщалось, что Омаров отсудил у бизнес-партнера более 130 миллионов рублей. Предприниматель обратился в суд в 2024 году. Он требовал взыскать долг с его бизнес-партнера Олега Баласяна.

Ранее сын солиста «Дюны» с женой устроили вторую свадьбу в стиле 90-х.

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