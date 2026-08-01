Анна Пересильд объяснила, почему не будет учиться у звездной мамы

Актриса Анна Пересильд призналась, что не хочет совмещать работу и семью

Актриса Анна Пересильд рассказала об учебе в Московской школе кино и о том, почему не хочет учиться профессии у звездной мамы — актрисы Юлии Пересильд. Артистку цитирует News.ru.

По словам Пересильд, она решила поступать на курс Дарьи Мороз, поскольку ценит ее работы и новое понимание индустрии, которое демонстрирует мастер.

«Мне сложно делать какие-то прогнозы — я впервые нахожусь в статусе студентки. Мне бы не хотелось ошибаться в своих ожиданиях, но, думаю, меня ждет что-то суперинтересное», — говорит девушка.

Она добавила, что не хочет совмещать работу, учебу и семейные отношения — это для Пересильд возможно, но тяжело. Поэтому она не учится профессии у мамы.

«Вы когда-нибудь делали уроки с мамой так, чтобы не смеяться и не баловаться? Мне хочется погрузиться в театральный мир, учиться у мастера, который не является членом моей семьи», — призналась звезда «Слова пацана».

Ранее дочь Пересильд рассказала, как совмещает учебу с работой.