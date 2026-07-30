Бен Аффлек забрал $1 млн в шоу «Кто хочет стать миллионером»

Актер Бен Аффлек и многократный чемпион шоу «Рискуй!» Джейми Динг выиграли $1 млн в программе «Кто хочет стать миллионером?» на ABC. Об этом сообщает издание People.

Выигранные деньги будут направлены в фонд Eastern Congo Initiative, который Аффлек основал для помощи организациям в восточной части Демократической Республики Конго.

People рассказывает, что на этапе с призом в $500 тысяч участникам предложили выбрать достижение, произошедшее через два месяца после скептической статьи в The New York Times, где предсказали, что это событие не случится в ближайшие 1-10 миллионов лет. Варианты: расщепление атома, клонирование млекопитающего, первый полёт на самолёте, вакцина от полиомиелита.

Динг сразу понял, что речь идет о первом полете. Аффлек кивнул, вспомнив, как пресса ошиблась с прогнозами. Чтобы снизить риски, они решили использовать подсказку «50:50» и оставили два варианта: «расщепление атома» и «первый полет». Доверившись друг другу, участники выбрали правильный ответ: в 1903 году братья Райт совершили первый полет, опровергнув предсказания газеты.

На финальном вопросе, где нужно было определить, какое из имен никогда не давали помилованным на День благодарения индейкам, дуэт воспользовался подсказкой «Спросить ведущего». Джимми Киммел не был уверен, но вариант «Spaghetti & Meatball» ему не понравился. Аффлек назвал Киммела «лучшим в мире экспертом по таким мелочам» и предложил довериться интуиции.

После объявления победы Аффлек и Дин обнялись, радуясь успеху. Вокруг них летело конфетти.

До этого миллион долларов в этом шоу выигрывали и другие звездные дуэты: в 2025 год — Мэтт Дэймон и Кен Дженнингс, в 2024-м — Айк и Алан Баринхолцы, а в 2025-м — Оскар Нуньес и Кейт Флэннери.

Ранее Бена Аффлека впервые за долгое время засняли с 17-летней дочерью.