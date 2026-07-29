Киркоров тайно перезахоронил прах близких родственников

Филипп Киркоров 28 июля перезахоронил прах матери и бабушки на Троекуровском кладбище в Москве. Артист упокоил своих близких родственников рядом со своим отцом, пишет газета Metro.

По словам певца, он хотел бы сделать семейное захоронение на 21-м участке этого некрополя. Обустроить захоронение на Троекуровском кладбище Киркоров планировал сразу после смерти отца, однако это оказалось очень непросто сделать. Киркоров рассказал, что все бюрократические препятствия по переносу праха из Болгарии удалось преодолеть лишь при содействии Министерства иностранных дел России.

Церемония перезахоронения состоялась 28 июля. На ней присутствовал сам певец с большим букетом белых роз, а также двое ближайших друзей; дети артиста в это время находились на отдыхе.

До этого Киркоров заплакал на своем сольном концерте. Артист не смог сдержать слез во время исполнения песни «Вы с нами». Тогда на экране сцены показали его отца.

Ранее Киркоров почтил память отца и поздравил его с днем рождения.