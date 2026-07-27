У бывшего мужа Дженнифер Лопес родился восьмой ребенок

Певец Марк Энтони стал отцом в восьмой раз

Американский певец, обладатель премии «Грэмми» Марк Энтони стал отцом в восьмой раз. Об этом бывший муж певицы Дженнифер Лопес сообщил на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Энтони рассказал, что он и его жена Надя Феррейра стали родителями своего второго совместного ребенка — девочки Милы.

«Какое огромное счастье поделиться с вами появлением нашей драгоценной Милы. Вы не можете себе представить, какое счастье испытывают все домашние», — написал он.

Старший брат Милы Марко родился у Энтони и Феррейры в июне 2023 года.

У 57-летнего Энтони восемь детей от многочисленных отношений: дочь Арианна и приемный сын Чейз от экс-партнерши Дебби Росадо; сыновья Кристиан и Райан от бывшей жены Дайанары Торрес; близнецы Максимилиан и Оскар Джейкоб Муньис от экс-супруги Дженнифер Лопес; а также Марко и Мила от Феррейры.

Бывшая «Мисс Вселенная Парагвай» Надя Феррейра и Марк Энтони поженились в Майами в январе 2023 года.

Ранее бывший муж Волочковой снялся с женой-телеведущей и подросшими детьми.