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Культура

Риз Уизерспун расплакалась, прощаясь с «Утренним шоу»

Актриса Уизерспун не сдержала слез на съемочной площадке сериала «Утреннее шоу»

Актриса Риз Уизерспун не смогла сдержать слез во время прощания с сериалом «Утреннее шоу». Кадрами звезда поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ролик состоит из архивных вырезок со съемочной площадки шоу. На одном из кадров актер Марк Дюпласс обнимает плачущую Уизерспун и Дженнифер Энистон на съемочной площадке. Это видео стало частью прощания с сериалом «Утреннее шоу»: стриминг Apple TV официально объявил, что пятый сезон станет последним.

Дженнифер Энистон призналась, что знала о финале еще до начала съемок пятого сезона.

«Мы были по-настоящему счастливы, что смогли осознанно выстроить завершение истории и отдать должное этим персонажам— так, как они того заслуживают», — сказала она.

Риз Уизерспунназвала девять лет работы над шоу «честью всей жизни» и подчеркнула, что сериал был не просто про редакцию, а про важность свободы прессы и про журналистов, которые защищают четвертую власть зачастую ценой огромных личных потерь.

«Восемь лет назад мы решили рассказать историю о людях, которые доносят до нас новости… Историю об амбициях, правде и власти. Ведь журналистика — это не просто подача новостей, это поиск человечности», — добавила она.

Финальный сезон сериала выйдет на Apple TV в 2027 году.

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