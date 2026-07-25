Голливудский актер ушел из кино в другую профессию

Американский актер Джон Кьюсак рассказал, что ушел из кино в другую профессию — он стал автором графического романа «Момо». О карьере автора комиксом он поговорил с Variety.

По словам Кьюсака, он всегда считал графические романы самым близким к кинематографу жанром. Свое дебютное издание в этом жанре он создал вместе с художником Игнасио Ноэ — научно-фантастический роман «Момо» рассказывает о космическом путешествии двух беглецов в 1970-е.

«Я думал, что хочу рассказать историю, но не хотел договариваться о том, как ее рассказывать. Когда вы просите кого-то выложить 20 или 30 миллионов долларов на ваш банковский счет для съемок фильма, они хотят иметь свое мнение, боятся и все такое прочее», — рассказал о преимуществах работы над комиксом и порадовался своей независимости 60-летний артист.

Кьюсак подчеркнул, что в итоге никто не редактировал ничего из того, что он написал, а Ноэ нарисовал.

Ранее сообщалось о «1408», «2012» и еще восьми отличных ролях Джона Кьюсака.