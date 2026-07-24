Праправнучка Матильды Кшесинской рассказала, какую привычку хочет приобрести

Дисциплина, контроль и стремление стать лучше – это важные привычки, которые прививаются учащимся русской балетной школы, терять их во взрослом возрасте нельзя, убеждена прима Большого театра, балерина Элеонора Севенард. В беседе с проектом «Сноб» исполнительница одной из главных партий готовящегося к премьере балета «Светлый ручей», призналась, что также хотела бы приобрести привычку следить за своим здоровьем и уделять время восстановлению после выступлений.

«Очень надеюсь, что все привычки, заложенные в меня в академии, останутся со мной на всю жизнь. Дисциплина, контроль, желание исправляться и быть лучше, постоянное стремление стать сильнее — на мой взгляд, это хорошие, правильные привычки, а в нашей профессии ещё и важные. Терять их я бы не хотела, наоборот, хочется приобретать новые», — подчеркнула балерина.

Она добавила, что хотела бы приобрести привычку следить за своим здоровьем и правильно восстанавливаться после спектаклей. В том числе, по словам Севенард, важно готовить заранее тело к нагрузкам – это позволяет лучше справляться с работой и постепенно улучшать свои навыки.

Прима Большого театра подчеркнула, что учащимся балетных школ нельзя забывать то, чему их учат, так как русская школа классического танца по праву считается лучшей в мире.

«Это стоит нести в себе и в свою профессию», — заключила балерина.

Премьера балета «Светлый ручей» Дмитрия Шостаковича, в котором Элеонора Севенард, праправнучка балерины Матильды Кшесинской, исполнит одну из ключевых партий, состоится 24 и 25 июля в Геленджик Арене в рамках фестиваля «Сезоны».

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