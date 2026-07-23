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Культура

Меган Маркл оскорбили в Австралии

Меган Маркл разочаровали упоминанием королевской семьи на кулинарном шоу
Evan Agostini/AP

Герцогиня Сассекскую, актрису Меган Маркл случайно оскорбили на съемках кулинарного шоу «МастерШеф Австралия». Об этом сообщило издание Page Six.

Утверждается, что у команды Меган была одна просьба к съемочной группе — не упоминать британскую королевскую семью. Однако постоянная судья шоу По Лин Йоу, представляя Маркл, забыла об этом.

«У нас на кухне уже бывали королевские шеф-повара, но такого еще не было. Из солнечной Калифорнии, пожалуйста, поприветствуйте на «МастерШеф Австралия! герцогиню Сассекскую Меган Маркл!» — сказала она.

Инсайдеры утверждают, что Меган была «очень разочарована» представлением, узнав о нем только после съемок.

«Она были за дверью, когда снималась эта часть, поэтому не знала, о чем шла речь», — добавил источник.

Ситуация «расстроила» и судью Йоу, потому что продюсеры не проинформировали ее об ограничениях. При этом другой близкий к Сассексам источник заявил, что слова судьи не задели Меган Маркл.

Еще один собеседник утверждает, что есть моменты из съемок, которые не будут показаны в эфире из-за личностных различий Йоу и Маркл.

«Йоу полна энергии — она всегда шутит и поднимает всем еругом настроение. Она пыталась пробудить ту же искру в Меган, произнеся несколько игривых фраз, но не все получилось так, как было задумано», — говорит он.

Меган Маркл и принц Гарри поженились в 2018 году, отказались от своих королевских обязанностей в 2020 году и переехали из Великобритании в США с двумя детьми.

Ранее Меган Маркл почувствовала себя униженной из-за поездки в Лондон.

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