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Культура

Актер дубляжа Петр Гланц объяснил, почему не стыдится «пиратских» озвучек

Актер дубляжа Гланц заявил, что не считает постыдным работу в пиратских проектах
Wikimedia Commons

Актер дубляжа Петр Гланц поделился в беседе с Кинопоиском, что не считает постыдной работу над неофициальными озвучками фильмов.

Интервьюер упомянул Всеволода Кузнецова, который принципиально не занимается такой работой. Однако Гланц отметил, что это возможно только при стабильном финансовом положении.

«Есть ребята, которые живут за счет этой работы, у них ее не так много, и они не могут отказаться, иначе им будет нечего есть. Принципиальность появляется, когда ты твердо стоишь на ногах», — заявил он.

Гланц признался, что отказывается озвучивать рекламу казино и азартных игр, даже за высокий гонорар.

«Мне никогда не было стыдно или неприятно озвучивать фанатские, пиратские варианты, если это качественно сделано, с хорошим переводом и талантливыми актерами», — подчеркнул актер.

Артист предложил пересмотреть отношение к термину «пиратская озвучка». По его мнению, если правообладателя в стране нет, это скорее «корсарство», чем пиратство.

Кроме того, Гланц отметил, что часть озвучек делают в соседних странах с участием русских или русскоязычных актеров. Он высоко оценил дубляжи из Казахстана, но раскритиковал озвучку сериала «Я тебя найду» (Netflix, Израиль).

«Это кошмар. Чувство, что все роли озвучивали беззубые деды. Главную героиню, которой 40 лет, озвучивала женщина лет 60–70. Неправильно ставятся ударения, коверкается русский язык. Качество этих дубляжей оставляет желать лучшего», — сказал он.

Ранее сообщалось, что для игры A Way Out выпустили дубляж на русском.

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