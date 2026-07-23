Ивлеева не сдержала слез, но все равно выпила кровь коровы

Блогерша Анастасия Ивлеева выпила кровь коровы, которую приобрела для племени хамеров в Эфиопии. Об этом рассказала сама телеведущая в свежем выпуске на своём YouTube‑канале.

Ивлеева купила животное за $350, желая помочь местным жителям. При этом она не предполагала, что корову практически сразу используют в качестве пищи.

«Друзья, при всем уважении, я не могу на это смотреть, потому что я разревусь. Мне ее очень жалко!» — поделилась эмоциями блогерша.

После этого Ивлееву пригласили поучаствовать в моменте, когда племя пьет кровь коровы, — по словам телеведущей, это важно сделать в первые минуты после кончины животного.

Сама Ивлеева так объяснила значение традиции: «Во‑первых, кровь — это тоже вода, а во‑вторых — это способ получить белок. Быстрый и качественный способ получить белок. Ну и традиции — от этого тоже никуда не уйдешь».

Блогерше подали большой таз, куда слили кровь коровы. Ивлеева отметила, что на вкус жидкость оказалась солоноватой и теплой.

«Спасибо этой женщине, что привезла корову. Сейчас мы будем есть сырое мясо, печень и желудок», — поблагодарил ее вождь племени.

Глава общины также рассказал Ивлеевой, что мясо племя употребляет примерно раз в два месяца, а в остальное время основным продуктом, утоляющим и жажду, и голод, для них служит специфическое пиво.

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