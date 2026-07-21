Российской телезвезде пришлось питаться мясом крокодила

Актриса «Уральских пельменей» Ксения Корнева и радиоведущий Александр Пичуев стали ведущими тревел-шоу «Две стороны одной страны». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала СТС.

К звездам присоединились победительница реалити-шоу «Тайный миллионер» Алина Астровская и ее муж — музыкант и актер Антон Лаврентьев. По правилам шоу каждый выпуск двое ведущих отправляются в новую страну, но их путешествия проходят по-разному — один отдыхает дорого, а другой — в рамках базового минимума.

Астровская и Лаврентьев — опытные путешественники: на счету Алины 78 стран, а ее муж побывал более чем в 100 странах. Для Корневой шоу стало дебютом в роли телеведущей. Главной трудностью для нее оказались невыносимая жара и сложные перемещения между странами.

«При этом для меня такие съемки как невероятный аттракцион: безумно интересно, эмоционально насыщенно и каждый раз что-то новенькое. Есть какие-то вещи, которые в обычной жизни не стала бы делать, а здесь перед камерами приходится рисковать», — делится звезда «Уральских пельменей».

В новом шоу ведущие узнают о традициях Китая, Таиланда, Марокко, Камбоджи, Вьетнама, Японии, Кореи, Греции, Сербии, Танзании, Черногории, Венгрии, Маврикия, Мадагаскара, Кипра и других стран. Они попробуют салат для миллионеров, тысячелетний чай, бургер с крокодилом и лечебное ассорти грибов, побывают в китайской бане, прокатятся на велосипеде по подвесному тросу, пройдут полосу препятствий на высоте 460 метров, покормят фламинго и сделают многое другое. Кому именно из российских телезвезд пришлось питаться мясом крокодила — станет известно после премьеры 8 августа.

Ранее звезды шоу «Орел и решка» появились вместе на светском мероприятии.