Актриса из «Реальных пацанов» о дружбе в кино и шоу-бизнесе: «Завистники всегда есть»

Актриса Валентина Мазунина на премьере фильма «Мой дикий друг. Возвращение домой» призналась «Газете.Ru», что верит в дружбу среди звезд. Она поделилась, что зависть и хейтеры присутствуют, но это часть жизни.

Звезда сериала «Реальные пацаны» подчеркнула, что в киноиндустрии и шоу-бизнесе, как и везде, есть хорошие и плохие люди. Она считает мифом, что среди знаменитостей процветает только зависть и соперничество.

«В каждом человеке намешано много всего: и гордыня, и светлые ощущения. Поэтому я не могу сказать, что в шоу-бизнесе какие-то определенно злые люди. Нет. У меня появились настоящие друзья [в кино]. Мне несложно, видимо, их находить. Завистники всегда есть, как и хейтеры, куда без них. Это часть нашей жизни», — рассказала Мазунина.

В новом фильме «Мой дикий друг. Возвращение домой» Мазунина сыграла бизнесвумен. Она поделилась, что ее героиня занимается зоопарком. При этом в жизни актриса совершенно никак не связана с бизнесом. По признанию звезды кино, она плохо разбирается в этой сфере и все истории с деньгами для нее очень сложны.

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