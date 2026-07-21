Волкова о нервном срыве из‑за собаки: «С одним только криком от страха»

Актриса Екатерина Волкова поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что сильно испугалась после того, как ее пес по кличке Бо сбежал с участка, перебравшись через забор.

Звезда поделилась, что ее питомцы и раньше покидали территорию без разрешения, но всегда оставались поблизости и возвращались по первому зову.

«А этот... Бро. Рванул так, будто за ним гнались черти. Не слушал меня вообще. Бежал как сумасшедший, а я одна. <...> Одна в тапках по поселку, с одним только криком от страха», — сказала она.

Волкова поделилась, что когда Бо все-таки удалось вернуть домой, эмоции взяли верх. Актриса накричала на пса и шлепнула его, но объяснила это не злостью, а страхом и ощущением бессилия.

Актриса также отметила, что, по ее мнению, питомец сейчас переживает «подростковый период» и проверяет границы дозволенного. Волкова понимает, что жесткие методы воспитания тут не подойдут и ищет правильные подходы к дрессировке.

«Это крупная собака, и с его психикой надо работать мягко. Только вот как быть мягкой, когда у тебя сердце уходит в пятки от одной мысли, что он может потеряться?» — поделилась она.

Ранее актриса Волкова вышла на красную дорожку с мужем и дочерью-подростком.