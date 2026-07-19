Американский продюсер назвал Михалкова источником своего вдохновения

Американский продюсер и президент кинокомпании Studio Mao Стивен Мао рассказал ТАСС, что режиссер Никита Михалков стал для него источником вдохновения.

Мао рассказал, что картина «Утомленные солнцем» стала одним из первых российских фильмов, которые он посмотрел. Проект стал его любимой российской лентой. Он назвал «Утомленных солнцем» великим фильмом, который требует определенного уровня знаний о России для его понимания.

«И я, конечно же, встречался с Никитой Михалковым. Он стал для меня источником вдохновения», — поделился продюсер.

По словам Мао, благодаря Михалкову он захотел стать лучшим кинематографистом. Продюсер добавил, что из недавних российских проектов ему понравилась лента «Серебряные коньки». Ему также нравятся работы Федора и Сергея Бондарчука.

В июле Никита Михалков во время вручения дипломов выпускникам Академии кинематографического искусства отметил дефицит профессионализма среди современных постановщиков.

Ранее Добронравов и Михалков получили награды за сохранение семейных ценностей.